Za skoraj dva tedna bo zaprt del Vilharjeve ceste v Ljubljani

Ljubljana, 23. junija - Zaradi gradnje vodovoda in kanalizacije bo od ponedeljka do predvidoma 6. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta na odseku med Železno cesto in Neubergerjevo ulico. Obvoz bo po Železni, Linhartovi in Topniški ulici, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol).