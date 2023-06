Kijev po opozorilu na nevarnost jedrskega napada miri Ukrajince

Kijev, 23. junija - Oblasti v Kijevu so danes pozvale Ukrajince, naj ostanejo mirni in ne kopičijo jodovih tablet, potem ko je predsednik Volodimir Zelenski v četrtek opozoril, da Rusija v zasedeni jedrski elektrarni Zaporožje pripravlja "teroristični napad". Zatrdil je, da namerava v okolje izpustiti radioaktivno sevanje. Kremelj je to zanikal kot laž.