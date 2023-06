Meta po sprejetju zakona napovedala blokado novic za kanadske uporabnike

New York/Ottawa, 23. junija - Uporabniki Facebooka in Instagrama v Kanadi kmalu ne bodo mogli več spremljati novic na teh platformah, potem ko je Ottawa sprejela zakon, ki od tehnoloških velikanov zahteva plačilo za objavo informativnih vsebin. V krovni družbi Meta so namreč potrdili, da bodo uporabnikom v Kanadi blokirali dostop do novic, preden bo zakon stopil v veljavo.