Španija, Madžarska, Belgija in Francija v boj po dve finalni vstopnici

Ljubljana, 23. junija - Ljubljanska dvorana Stožice bo v soboto prizorišče polfinalnih bojev 39. košarkarskega evropskega prvenstva za ženske, ki ga skupaj gostita Slovenija in Izrael. V boj za nedeljski finale se bosta najprej ob 17.45 podali reprezentanci Španije in Madžarske, ob 20.45 pa še Belgije in Francije.