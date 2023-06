Zaključila se je največja letalska vaja v zgodovini Nata

Berlin, 23. junija - Zveza Nato je danes zaključila največjo letalsko vajo v zgodovini zavezništva. Na njej je sodelovalo približno 250 bojnih letal in 10.000 vojakov iz 25 članic in partneric Nata, tudi Slovenije. Cilj je bil okrepiti pripravljenost držav na obrambo pred zračnimi napadi. Nemške zračne sile so vajo označile za popoln uspeh.