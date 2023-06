Na posvetu o financiranju zdravstvenega sistema strinjanje o nujnosti sprememb

Brdo pri Kranju, 23. junija - Na dogodku ministrstva za zdravje, na katerem so strokovnjaki z različnih področij razpravljali o dolgoročni vzdržnosti financiranja zdravstvenega sistema, so predstavili tudi svoje poglede na nekatere po njihovem mnenju ključne težave sistema. Kljub nekaterim različno izpostavljenim prioritetam je bilo razbrati strinjanje, da so spremembe nujne.