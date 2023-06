Kantavtor Jani Kovačič praznuje 70 let

Ljubljana, 23. junija - Kantavtor Jani Kovačič je na sceni prisoten od 70. let, prav toliko jih je danes obrnil v svojem življenju. V slovensko javnost se je zapisal s skladbami, kot so Delam, Žare Lepotec in Revolucija, a njegov doprinos h glasbi je širši. Med drugim je prevajal in prirejal tudi pesmi drugih avtorjev, denimo Toma Waitsa.