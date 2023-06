Obrežje/Čatež ob Savi, 23. junija - Policisti so v četrtek popoldne na območju Obrežja in na Griču na Čatežu pri prevozu migrantov ujeli Hrvata in Belorusa. Odvzeli so jima prostost, vozili zasegli, s kazensko ovadbo bosta privedena k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.