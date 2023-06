Do nedelje na cestah vnovič pričakovati povečan promet z zastoji

Ljubljana/Kranj, 23. junija - Ob začetku šolskih počitnic in dopustov je od danes popoldne in nato ves konec tedna na slovenskih cestah pričakovati povečan promet z zastoji. Po podatkih prometno-informacijskega centra je predvsem popoldne in v soboto dopoldne pričakovati zelo visoko gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški. Pristojni vnovič opozarjajo na dodatno previdnost.