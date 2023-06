NSi v luči padca industrijske proizvodnje za nujno skupno sejo odborov DZ

Ljubljana, 23. junija - Poslanska skupina NSi v luči padca industrijske proizvodnje in mednarodne konkurenčnosti Slovenije zahteva sklic nujne seje odborov DZ za gospodarstvo ter za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Kot je poudaril poslanec Janez Žakelj, mora država gospodarstvu zagotoviti mednarodno primerljive in konkurenčne pogoje dela.