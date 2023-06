Čufarjeva ulica v Ljubljani dobila novo podobo

Ljubljana, 23. junija - Čufarjeva ulica na odseku med Miklošičevo in Resljevo cesto v Ljubljani ima novo podobo. Prostor je namenjen predvsem pešcem in kolesarjem ter obiskovalcem tamkajšnjih objektov in stanovalcem. Ulico so dodatno ozelenili, pred dnevi je začela delovati tudi fontana, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana (Mol), kjer že snujejo nadaljevanje prenove.