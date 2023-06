Vlada na podlagi novih smernic Bruslja prilagodila pristop za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G

Ljubljana/Bruselj, 23. junija - Vlada je v četrtek spremenila leta 2020 sprejeti sklep o sprejemu ukrepov za zmanjšanje tveganj v omrežjih 5G. Kot so pojasnili v uradu vlade za informacijsko varnost, so pri tem izhajali iz nedavnega priporočila Evropske komisije, ki kitajski družbi Huawei in ZTE izpostavljajo kot bolj tvegani od ostalih dobaviteljev opreme 5G.