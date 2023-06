V Kočevju drugi del razstave o nekdanjih območnih obrteh Obrti 2

Kočevje, 23. junija - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo drevi ob 19. uri odprli drugi del etnološke razstave Obrti, o obrteh, nekdaj prisotnih na območjih Kočevja, Kostela, Osilnice, Loškega Potoka in v Ribniški dolini. Gre za nadaljevanje razstave, ki so jo leta 2020 pripravili skupaj z Muzejem Ribnica ter Pomorskim in zgodovinskim muzejem Hrvaškega primorja Reka.