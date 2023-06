Vreme: Danes bo sprva precej jasno

Ljubljana, 23. junija - Čez dan se bo oblačnost povečala. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale plohe in nevihte, možna bodo krajevna neurja. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zvečer zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo na Primorskem precej jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bo predvsem na jugovzhodu države še velika toplotna obremenitev. Popoldne in zvečer bodo ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno, a brez izrazite vročine.

Vremenska slika: Nad srednjo in vzhodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Hladna fronta se zadržuje nad Alpami in bo proti večeru prešla Slovenijo. Pred njo k nam še priteka zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva še precej jasno. Čez dan se bodo na območju Alp začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti jugovzhodu. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala burja. V soboto bo ob severnem Jadranu precej jasno z burjo, drugod bo zmerno oblačno. Osvežilo se bo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V tem času se priporoča izogibanje napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.