Ljubljana, 23. junija - Poslanka SDS Karmen Furman bo pred današnjo nujno sejo odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide ob 13.30 v DZ v sobi 54/T na Šubičevi 4 v Ljubljani spregovorila o vzrokih za sklic nujne seje in predlogu ukrepov za izboljšanje položaja oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše, so sporočili iz stranke.