Azijske borze na poti k občutnemu tedenskemu padcu

Tokio, 23. junija - Azijske borze so se danes obarvale v rdeče, s tem pa so se padci indeksov v tem tednu še poglobili. Delnice so se namreč cenile večji del tedna. Vlagatelji so nerazpoloženi, ker jih skrbi upočasnjevanje rasti svetovnega gospodarstva, pri čemer centralne banke razvitih držav še kar zvišujejo obrestne mere.