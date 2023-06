Wembanyama pričakovano kot prvi izbor nabora NBA v San Antonio

New York, 23. junija - Nabor severnoameriške košarkarske lige NBA v New Yorku je minil brez večjih presenečenj. Kot prvega na naboru so San Antonio Spurs izbrali Victorja Wembanyamo, 219 centimetrov visokega 19-letnika, ki velja za največji naborni potencial od LeBrona Jamesa iz leta 2003, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.