Brezskrbno na dopust: V času poletnih počitnic opozorila na nevarnost utopitve otrok

Ljubljana, 25. junija - V času visokih poletnih temperatur se mnogi radi ohladijo s plavanjem in vodnimi igrami v bazenu, jezeru ali morju. Kot poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), pa se ne sme pozabiti na varnost v vodi in ob njej. Opozarjajo predvsem na nevarnost utopitve, do katere lahko pride tudi doma, najbolj ogroženi pa so otroci.