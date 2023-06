Atletska ogrevalna dvorana v Mariboru dražja od načrtov

Maribor, 23. junija - Atletska ogrevalna dvorana, ki so jo v Mariboru začeli postavljati na začetku tega leta zaradi Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem), bo dražja, kot so sprva načrtovali. Kot so izvajalci in nadzorniki projekta povedali na četrtkovi seji mestnega sveta, se je projekt podražil za več kot milijon evrov, predvsem zaradi nujnosti hitre izvedbe.