Ameriška obalna straža potrdila smrt potnikov podmornice Titan

Boston, 22. junija - Podvodno daljinsko vodeno vozilo je danes približno 500 metrov od ostankov ladje Titanik na dnu Atlantika našlo razbitine, ki pripadajo pogrešani podmornici Titan, je dejal kontraadmiral John Mauger iz ameriške obalne straže. Ob tem je pojasnil, da je prišlo do katastrofalne izgube pritiska in posledično do implozije plovila.