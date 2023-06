Obalna straža ZDA med iskanjem podmornice Titan našla razbitine

Boston, 22. junija - Podvodno daljinsko vodeno vozilo je v bližini ostankov ladje Titanik v Atlantskem oceanu odkrilo "polje razbitin", je danes sporočila ameriška obalna straža in dodala, da so že pričeli z analizo novih informacij. Po navedbah strokovnjaka za potapljanje naj bi bila med razbitinami pristajalni okvir in zadnji pokrov pogrešane podmornice Titan.