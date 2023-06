Obeta se še en vroč dan, najhuje bo na jugovzhodu države

Ljubljana, 23. junija - Agencija RS za okolje (Arso) z oranžnim vremenskim opozorilom napoveduje visoke temperature predvsem na jugovzhodu države, kjer bodo dosegle 34 stopinj Celzija. Temperature bodo sicer visoke tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji. Proti večeru bo po celotni državi možnost nastanka krajevnih neviht z močnim vetrom in udari strel, so dodali.