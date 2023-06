Brežice, 22. junija - V naselju Pišece na območju Brežic se je danes okoli 8.30 prevrnil traktor, traktorist pa je zaradi hudih poškodb umrl. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so gasilci zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči Brežice, odklopili traktorski akumulator in nevtralizirali iztekle motorne tekočine.