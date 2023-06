Brezskrbno na dopust: Pred odhodom pot dobro načrtujte, vozite previdno

Ljubljana, 23. junija - Ob zadnjem šolskem dnevu in začetku poletnih počitnic Agencija za varnost prometa opozarja na povečan promet in poziva k doslednemu upoštevanju prometnih pravil. Ker se obeta vroč prazničen konec tedna, danes tudi s plohami in nevihtami, poziva k previdnosti in defenzivni vožnji. Ljudem tudi priporoča, da pred odhodom od doma pot dobro načrtujejo.