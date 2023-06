Ministrica Vrečko z lokalnimi skupnostmi na Brdu pri Kranju o prihodnosti kulture

Brdo pri Kranju, 22. junija - Ministrica za kulturo Asta Vrečko se je s sodelavci na Brdu pri Kranju srečala s predstavniki lokalnih skupnosti, ki se posvečajo kulturi. Med drugim so se pogovarjali o prenovi kulturne dediščine in razpisnih mehanizmih. Cilj je, da so sredstva počrpana, da je kulturna dediščina obnovljena in ima pomembno lokalno vsebino, je povedala ministrica.