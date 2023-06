Ljubljanski ledenik bo meščanom in obiskovalcem pomagal pri spopadanju z vročino

Ljubljana, 22. junija - Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Inštitutom za zdravje in okolje pripravila projekt Ljubljanski ledenik, ki bo Ljubljančanom pomagal pri spopadanju z vročino, jih ozaveščal o vročinskih valovih in zdravstvenih tveganjih, so sporočili z mestne občine. V Ljubljani so že nameščeni plakati, ki usmerjajo k pitnikom in senčnim območjem.