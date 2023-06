Ministrstvo: Pogajanja o kolektivnih pogodbah in novem zakonu bi lahko sklenili v začetku jeseni

Ljubljana, 22. junija - Ministrstvo za javno upravo glede na potek in dinamiko pogajalskega procesa ocenjuje, da lahko vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja pogajanja glede kolektivnih pogodb ter novega sistemskega zakona o plačah uspešno sklenejo v začetku jeseni. Sindikatom in tudi javnosti je bilo to že večkrat sporočeno, so navedli.