Sporazum obrambnega ministrstva z univerzama kot podlaga za študijske programe vojaških ved

Ljubljana, 22. junija - Ministrstvo za obrambo je z ljubljansko in primorsko univerzo podpisalo sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, znanstvenega raziskovanja in razvoja, so sporočili z ministrstva. Sporazum je med drugim podlaga za študijske programe s področja vojaških ved, obramboslovja in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.