V Velenju začetek gradnje prizidka k centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje

Velenje, 22. junija - Z začetkom poletnih počitnic se v Velenju začenja gradnja prizidka k tamkajšnjemu centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, ki bo trajala približno eno šolsko leto. Poleg novega prizidka bodo v obstoječem objektu izvedli določena rekonstrukcijska dela in dobavili še nekaj nove opreme, so sporočili z velenjske občine.