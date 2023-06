Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil skoraj pol odstotka

Ljubljana, 22. junija - Današnje trgovanje z najpomembnejšimi vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi se je v povprečju končalo v zelenem območju. Indeks SBI TOP je pridobil 0,44 odstotka in se ustavil pri 1238,31 točke. Skupni promet je dosegel 875.265 evrov, najprometnejše so bile delnice NLB in Zavarovalnice Triglav.