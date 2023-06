ECDC opozarja na širjenje bolezni, ki jih prenašajo komarji

Stockholm, 22. junija - Porast temperatur, vse pogostejši vročinski valovi in poplave v Evropi ustvarjajo pogoje za geografsko širitev invazivnih vrst komarjev, ki prenašajo viruse, je danes opozoril Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). Bolezni, ki so bile nekdaj omejene na južnejše toplejše predele, se zdaj širijo proti severu in zahodu celine.