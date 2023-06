Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 22. junija - Vlada se je seznanila z osnutkom posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki ga bo do konca meseca poslala DZ in Evropski komisiji. Sprejela je uredbo o pomoči za uvajanje OVE in potrdila predlog zakonske podlage za zbiranje podatkov v prehranski verigi. Neži Kodre je dala polni mandat na čelu direkcije za vode.