Vlada z zeleno lučjo drugemu predlogu NEPN

Ljubljana, 22. junija - Vlada se je seznanila z drugim predlogom posodobitve nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), oblikovanem po spomladanskem javnem posvetovanju, ki bo zdaj romal v presojo na Evropsko komisijo in v DZ, je na novinarski konferenci dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Predlog prinaša nekaj ambicioznejših ciljev.