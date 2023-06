V polfinale ženskega košarkarskega EP še Francija in Španija

Ljubljana, 22. junija - Po reprezentancah Madžarske in Belgije sta znani še preostali polfinalistki evropskega košarkarskega prvenstva za ženske v Sloveniji in Izraelu. Francozinje so bile v današnjem četrtfinalu v dvorani Stožice prepričljivo boljše od Črne gore z 89:46 (23:9, 44:26, 65:37), Španke pa so v večernem dvoboju ugnale Nemčijo s 67:42 (20:7, 33:16, 53:29).