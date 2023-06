V javni razpravi o predmetniku v OŠ o prednostih učenja tujih jezikov in več športa

Ljubljana, 22. junija - Na javni razpravi o predmetniku osnovne šole v okviru priprave nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja so med drugim izpostavili potrebo po več športa. Razprava se je vrtela tudi o uvajanju digitalnih kompetenc v pouk in ob predlogu uvedbe prvega tujega jezika v prvem in drugega v sedmem razredu tudi o prednostih učenja tujih jezikov.