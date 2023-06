V Parizu po eksploziji in velikem požaru okoli 50 poškodovanih

Pariz, 22. junija - Število poškodovanih po sredini eksploziji in velikem požaru v osrednjem delu Pariza je naraslo na okoli 50, so sporočile oblasti. Šest ljudi je v kritičnem stanju. Pogrešana je le še ena oseba. Za drugo so ugotovili, da so jo že sprejeli v bolnišnico. Eksplozijo je verjetno povzročilo uhajanje plina, a dovolj dokazov za potrditev te domneve še ni.