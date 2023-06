V ukrajinskem napadu poškodovan eden od mostov na Krim

Simferopol/Kijev, 22. junija - V ukrajinskem napadu je bil ponoči poškodovan eden od mostov, ki polotok Krim povezujejo z regijo Herson na jugu Ukrajine, so danes sporočile proruske oblasti na Krimu in v omenjeni regiji. Žrtev ni bilo. Ukrajinske oblasti v Hersonu so napad označile za "zelo pomemben", ukrajinska obveščevalna služba pa je sporočila, da jih bo še več.