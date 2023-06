Odbor DZ za zaščito sodnikov pred različnimi vplivi

Ljubljana, 22. junija - Odbor DZ za pravosodje se je danes strinjal, da je zaščita sodnikov pred različnimi vplivi nujna. Ministrstvu za pravosodje so predlagali, da preuči veljavne ukrepe za vzpostavitev odgovornosti v sodstvu in ukrepe za zaščito sodnikov pred zunanjimi in notranjimi vplivi, v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pa predlaga normativne rešitve.