V 1. krogu nove sezone gostovanje Olimpije v Kopru

Brdo pri Kranju, 22. junija - Na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) so danes opravili žreb parov za novo sezono domačega prvenstva Prva lige Telemach in 2. SNL. Nova sezona prve lige z desetimi klubi se bo začela čez natanko mesec dni, že v prvem krogu pa bo državni in pokalni prvak Olimpija gostoval pri Kopru.