Vzpostavljen trajen spomin na delo Oskarja Kogoja

Miren, 22. junija - Ob 60. obletnici dela umetnika in industrijskega oblikovalca Oskarja Kogoja so vzpostavili digitalno bazo njegovih izdelkov in pričevanj. Poleg trajnega spomina, ki ga je na delo prinesel projekt, v katerem so izdali tudi knjigo, posneli film in pripravili potujočo zbirko katalogizirane bibliografije, bo vplival tudi na razvoj turizma.