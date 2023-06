Košarkaricam Madžarske in Belgije prvi polfinalni vstopnici na EP

Ljubljana, 22. junija - Reprezentanci Madžarske in Belgije sta prvi polfinalistki evropskega košarkarskega prvenstva za ženske v Sloveniji in Izraelu. V dvorani Stožice so na prvi četrtfinalni tekmi Madžarke po napeti končnici premagale Češko z 62:61 (7:11, 29:22, 48:39), Belgijke pa so nato povsem nadigrale srbske tekmice s 93:53 (28:8, 49:31, 71:45).