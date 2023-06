Novinarski sindikati in aktivi RTVS obsodili izredno odpoved urednici oddaj o kulturi na TVS

Ljubljana, 22. junija - V koordinaciji novinarskih sindikatov in novinarskih aktivih RTVS so ostro obsodili izredno odpoved urednici uredništva oddaj o kulturi na TVS Zemiri Alajbegović Pečovnik. Potezo razumejo kot nadaljevanje kaznovanja stavkajočih na RTVS, od sveta RTVS pa pričakujejo, da prepreči nadaljnjo programsko, kadrovsko in finančno škodo.