Zagovornik načela enakosti: Javni avtobusni prevoz za invalidne še vedno nedostopen

Ljubljana, 22. junija - Decembra 2020 se je iztekel zakonski rok, do katerega bi morali biti avtobusi v javnem medkrajevnem potniškem prometu dostopni gibalno in senzorno oviranim, a temu še vedno ni tako, je danes opozoril Zagovornik načela enakosti. Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je zato izdal več priporočil za ukrepanje.