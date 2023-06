UKC Ljubljana: Sledili bomo ugotovitvam KPK

Ljubljana, 22. junija - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana v zvezi z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi domnevno prirejenega javnega naročila rentgenskih in CT naprav zatrjujejo, da bodo sodelovali v postopku ter sledili ugotovitvam KPK. Kot so zapisali, si želijo, da se "zadevi pride do dna".