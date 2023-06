Čeh, Šutej in Mišmaš Zrimšek in mešana štafeta še v boju za zlato na EI

Katovice, 23. junija - Kristjan Čeh, Tina Šutej in Marša Mišmaš Zrimšek in mešana štafeta 4 x 400 m so z zmagami ostali v boju za najvišja mesta na v atletiki na evropskih igrah na Poljskem. Na stadionu Šlask pri Katovicah so potekala tekmovanja ekipnega EP v drugi ligi, Sloveniji je zgodovinski preboj v prvo ligo spodletel za pol točke.