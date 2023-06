Shabanhaxhaj ostaja pri Muri, Poplatnik k Bravu

Ljubljana, 22. junija - Dardan Shabanhaxhaj, ki je lansko sezono za Muro igral kot posojen nogometaš graškega Sturma, je odslej polnopravni član črno-belih, so zapisali pri slovenskem prvoligašu Muri. Pogodbo je podpisal do 30. junija 2025. Pri ljubljanskem Bravu pa so oznanili prvo poletno okrepitev - Mateja Poplatnika.