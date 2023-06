Slovenija pri potrošnji nekoliko bližje povprečju EU

Luxembourg, 22. junija - Dejanska individualna potrošnja, izražena v standardih kupne moči, se je lani v državah EU gibala med 67 in 138 odstotki evropskega povprečja. Devet članic je bilo nad povprečjem, najvišjo so imele Luksemburg, Nemčija in Avstrija. Slovenija je dosegla 90 odstotkov evropskega povprečja, kar je pet odstotnih točk več kot leto prej.