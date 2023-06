V Nemčiji zaradi zasužnjenja Jazidke obsodili nekdanjo članico IS

Koblenz, 22. junija - Sodišče v Nemčiji je v sredo nemško državljanko, nekdanjo članico skrajne skupine Islamska država, obsodilo na devet let zapora, ker je skupaj z možem med bivanjem v Siriji in Iraku zasužnjila Jazidko. 37-letnico je sodišče v Koblenzu obsodilo tudi zaradi pomoči pri vojnih zločinih in genocidu ter članstva v tuji teroristični organizaciji.