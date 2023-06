KPK v prijavi zoper UKC Ljubljana ugotovila sum kaznivega dejanja in zadevo predala policiji

Ljubljana, 22. junija - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v prijavi zoper Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana zaradi domnevno prirejenega javnega naročila rentgenskih in CT naprav ugotovila sum kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Zadevo so zato predali policiji, sami pa postopek ustavili, so sporočili.