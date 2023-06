Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 22. junija - Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo sprva precej jasno. Popoldne se bodo od severozahoda začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Na Primorskem bo večinoma suho. Sprva bo pihal jugozahodnik, popoldne bo zapihal severni veter, na Primorskem pa zvečer šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes in v petek bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, najizrazitejša v osrednji in vzhodni Sloveniji.

Obeti: V noči na soboto bodo padavine povsod ponehale. V soboto bo precej jasno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Vročina bo popustila. V nedeljo bo sončno.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je plitev ciklon z vremensko fronto, ki valovi proti severovzhodu nad Poljsko, Baltiškimi državami in Skandinavijo. Nad našimi kraji je območje enakomernega zračnega tlaka, od jugozahoda k nam doteka vroč in suh afriški zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, predvsem v krajih severno od nas bo popoldne lahko nastala kakšna nevihta. V petek bo sprva precej jasno. Čez dan se bodo v krajih severno od nas začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti jugovzhodu. Najmanj verjetne bodo v nižinskem delu severne Italije ter ob severnem Jadranu.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ugoden. V petek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Sredi dneva in popoldne bo oba dneva po nižinah velika toplotna obremenitev. V tem času se izogibamo napornemu delu na prostem, priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali v višjih območjih.